"Главный охотник на маньяков" о секретных совещаниях по миграции: "Целая доктрина уничтожения нашего государства"

Коррумпированный аппарат российского государства (так называемая вертикаль власти), за редким исключением рабатает на уничтожение России переселяя миллионые орды чуждых и откровенно враждебных нам мигрантов из стран средней азии.

виктор матвеев

В том-то и дело что их переселяют на постоянное жительство чтобы они жили не среди нас а вместо нас, поскольку коренное население, в отличие от СССР в новой России все тридцать лет продолжает вымирать ударными темпами.