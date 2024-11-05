Коллаж Царьграда Полковник полиции в отставке Алексей Родин недаром заслужил славу "главного охотника на маньяков в России".
"Главный охотник на маньяков" о секретных совещаниях по миграции: "Целая доктрина уничтожения нашего государства"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виктор матвеев
Коррумпированный аппарат российского государства (так называемая вертикаль власти), за редким исключением рабатает на уничтожение России переселяя миллионые орды чуждых и откровенно враждебных нам мигрантов из стран средней азии.
Ответить
2 час.
виктор матвеев
В том-то и дело что их переселяют на постоянное жительство чтобы они жили не среди нас а вместо нас, поскольку коренное население, в отличие от СССР в новой России все тридцать лет продолжает вымирать ударными темпами.
Ответить
2 час.
Владимир Балаев
Молодец, парень! Хорошего преемника воспитал отец. Побольше бы таких династий в стране, и порядка было бы больше.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии