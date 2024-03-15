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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Общественный штаб: Москвичи активно голосуют на избирательных участках

Общественный штаб: Москвичи активно голосуют на избирательных участках

Стартовал первый день выборов Как сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице, член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов, в первый день выборов избиратели в Москве активно участвуют в голосовании на избирательных участках столицы «Дистанционное электронное голосование доступно и на участках, там стоят терминалы электронного голосования, люди могут проголосовать через них, это серьезно экономит время и сотрудников избирательных комиссий, и непосредственно голосующих», — сказал Асафов.

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