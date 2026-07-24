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Царьград

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Эксперт Андреев раскрыл иллюзию легитимности элит в Лондоне

Эксперт Андреев раскрыл иллюзию легитимности элит в Лондоне

Руслан Андреев, эксперт и политический консультант, рассказал о тщетности попыток российских элит обрести статус "своих" на Западе, сравнив их с варварами в мире эллинов.

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