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Сийярто: Венгрия продолжит блокировать поставки оружия Киеву, пока он не снимет санкции с ОТР

Сийярто: Венгрия продолжит блокировать поставки оружия Киеву, пока он не снимет санкции с ОТР

Венгрия намеревается и дальше блокировать оружейную помощь Киеву, пока крупнейший банк страны ОТР не будет вычеркнут Украиной из списка «международных спонсоров войны».

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Комментарии
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АС
Алексей Сафронов
Венгрия уже четко подтвердила статус государства. Да, ОТР, это не просто самый серьезный банк Венгрии, но ещё он единственный кто открыто заявляет об работе его Дочки в России в системе международных платежей Свифт. Райфайзен банк, в отличии от ОТП, ведёт себя иначе. В своих отделениях они выбрали весьма странную позицию: &quot;сегодня мол Свифт работает, а завтра может быть отключен от Свифта&quot;.
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