Сийярто: Венгрия продолжит блокировать поставки оружия Киеву, пока он не снимет санкции с ОТР

АС

Алексей Сафронов

Венгрия уже четко подтвердила статус государства. Да, ОТР, это не просто самый серьезный банк Венгрии, но ещё он единственный кто открыто заявляет об работе его Дочки в России в системе международных платежей Свифт. Райфайзен банк, в отличии от ОТП, ведёт себя иначе. В своих отделениях они выбрали весьма странную позицию: "сегодня мол Свифт работает, а завтра может быть отключен от Свифта".