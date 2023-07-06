Сийярто: Венгрия продолжит блокировать поставки оружия Киеву, пока он не снимет санкции с ОТР
Венгрия намеревается и дальше блокировать оружейную помощь Киеву, пока крупнейший банк страны ОТР не будет вычеркнут Украиной из списка «международных спонсоров войны».
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Венгрия уже четко подтвердила статус государства. Да, ОТР, это не просто самый серьезный банк Венгрии, но ещё он единственный кто открыто заявляет об работе его Дочки в России в системе международных платежей Свифт. Райфайзен банк, в отличии от ОТП, ведёт себя иначе. В своих отделениях они выбрали весьма странную позицию: "сегодня мол Свифт работает, а завтра может быть отключен от Свифта".
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