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Царьград

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Илон Маск назвал того, кто больше всех ударил по его репутации: "Возмутительно!"

Илон Маск назвал того, кто больше всех ударил по его репутации: "Возмутительно!"

В своём аккаунте на платформе Х миллиардер Илон Маск выразил ироничное замечание относительно собственной репутации.

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