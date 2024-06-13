Страна и люди
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Страна и люди

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Москалькова обратилась в ОБСЕ после атаки боевиков на журналистов

Москалькова обратилась в ОБСЕ после атаки боевиков на журналистов

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась в ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ, а также в международный «Комитет защиты журналистов» в связи с очередной атакой киевского режима на съемочную группу телеканала НТВ в Горловке ДНР.

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