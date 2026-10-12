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КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

www.globallookpress.com/KIM Jae-Hwan/Keystone Press Agency Военные КНДР запустили в направлении Японского моря неопознанный снаряд.

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