От средневекового боя до рок-фестиваля: куда поехать в Татарстане в августе

Кто будет сражаться в рыцарских турнирах в Болгаре, чего ждать от Спасской ярмарки, кто выступит на рок-фестивале в Чистополе и какие активности запланированы в Крутушке, рассказали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».