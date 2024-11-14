Однажды Яблочкину попросили отбить талантливого студента от армии.

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ СССР АЛЕКСАНДРЫ ЯБЛОЧКИНОЙ 11.1866-20.03.1964В 1888 года Яблочкина связала свою судьбу с Малым театром и прослужила ему до конца жизни, а прожила она долго, в 95 лет, да еще под стон зала и гром аплодисментов выходя на сцену в роли мисс Кроули в «Ярмарке тщеславия».
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