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Станислав Садальский

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Однажды Яблочкину попросили отбить талантливого студента от армии.

Однажды Яблочкину попросили отбить талантливого студента от армии.

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ  НАРОДНОЙ АРТИСТКИ СССР АЛЕКСАНДРЫ ЯБЛОЧКИНОЙ 11.1866-20.03.1964В 1888 года Яблочкина связала свою судьбу с Малым театром и прослужила ему до конца жизни, а прожила она долго, в 95 лет, да еще под стон зала и гром аплодисментов выходя на сцену в роли мисс Кроули в «Ярмарке тщеславия».

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