Эксперты рассказали, что шоколад способен предотвращать развитие морщин

Сладкие продукты не считаются полезными для красоты и здоровья кожи – у многих от присутствия их в рационе появляются воспаления, сухость и другие неприятные признаки, которые не получается замаскировать под косметикой.
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