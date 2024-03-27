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Эксперты рассказали, что шоколад способен предотвращать развитие морщин

Эксперты рассказали, что шоколад способен предотвращать развитие морщин

Сладкие продукты не считаются полезными для красоты и здоровья кожи – у многих от присутствия их в рационе появляются воспаления, сухость и другие неприятные признаки, которые не получается замаскировать под косметикой.

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