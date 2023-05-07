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Сознавшийся в покушении на Прилепина Пермяков сказал полицейским подозрительную фразу

Сознавшийся в покушении на Прилепина Пермяков сказал полицейским подозрительную фразу

Александр Пермяков, которого задержали в Нижегородской области по подозрению в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, пытался убедить полицейских, что ловил на пруду куропаток.

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