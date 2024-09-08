Зарплаты советских вождей: сравнение с трудовыми слоями общества Ольга ВайленкоВопрос о том, какие были зарплаты у советских лидеров и как они соотносились с доходами простых рабочих, представляет собой интересный аспект в изучении социальной структуры СССР.