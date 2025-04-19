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Мода и Шоу-бизнес

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Татарстанский депутат выступил против мастер-класса Ирины Хакамады в Казани

Эдуард Шарафиев обратился к прокурору республики с требованием отменить мероприятие Депутат Госсовета республики Эдуард Шарафиев рассказал, что к нему обратились родственники и близкие участников СВО по поводу мастер-класса российского политического и общественного деятеля Ирины Хакамады, который должен пройти в Казани.

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