Татарстанский депутат выступил против мастер-класса Ирины Хакамады в Казани

Эдуард Шарафиев обратился к прокурору республики с требованием отменить мероприятие Депутат Госсовета республики Эдуард Шарафиев рассказал, что к нему обратились родственники и близкие участников СВО по поводу мастер-класса российского политического и общественного деятеля Ирины Хакамады, который должен пройти в Казани.