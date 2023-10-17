Появился перечень стран, чьи граждане могут открыть счёт в банке РФ

Правительство России на этой неделе одобрило перечень из 25 стран мира, банки которых могут осуществлять идентификацию граждан и компаний для совершения финансовых операций в России и открытия счетов в российских банках.
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