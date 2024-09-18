NYT: в Ливане пейджеры перед взрывом издавали звук, многие поднесли их к лицу

Пейджеры, из-за которых в Ливане пострадали тысячи людей, перед взрывом издавали звук в течение нескольких секунд, из-за чего многие поднесли их близко к лицу, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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