Минобороны РФ взыщет с производителя средств борьбы с БПЛА 57,5 миллиона рублей

Компания не исполняла условия соглашения Министерство обороны России подало иск на 57,5 миллиона рублей к ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», производящему средства борьбы с беспилотниками, за неисполнение условий соглашения.
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