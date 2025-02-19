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Петербургский дневник

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Тикнизян раскрыл детали его переговоров с «Зенитом»

Тикнизян раскрыл детали его переговоров с «Зенитом»

Игрок признался, что ему было тяжело «отказываться от денег» Игрок московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал «СЭ», почему не перебрпался в петербурнгский «Зенит» в зимнее трансферное окно 2024 года.

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