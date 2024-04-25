Штурм Красногоровки! Подорвался легендарный «Царь-Мангал», кровопролитные бои за важную высоту

▪️Украинские источники признают фактическую потерю контроля над южной частью населенного пункта. ▪️Информация от российских источников свидетельствует о начале штурма огнеупорного завода, который является ключевой оборонительной точкой в Красногоровке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии