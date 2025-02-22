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Царьград

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Макрон и Стармер разрабатывают стратегию для Трампа, которая может привести к Третьей мировой

Макрон и Стармер разрабатывают стратегию для Трампа, которая может привести к Третьей мировой

Французский президент Эммануэль Макрон и лидер британской оппозиции Кир Стармер готовят стратегию для Дональда Трампа, которая, по мнению экспертов, может привести к эскалации конфликта на Украине и вовлечению всего мира в вооруженное противостояние.

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