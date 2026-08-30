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Ученые выяснили, что собаки могут плакать от счастья

Ученые выяснили, что собаки могут плакать от счастья

О том, что собаки могут плакать, знают все. Но раньше считалось, что это происходит исключительно из-за негативных эмоций.

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