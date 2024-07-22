Самый продаваемый кроссовер на новых источниках энергии: продажи BYD Song Plus превысили 1 миллион единиц

BYD Auto официально объявила, что совокупные продажи автомобилей линейки BYD Song Plus превысили 1 миллион единиц, что сделало его первым кроссовером на новых источниках энергии в Китае, достигшим такой отметки, и сделавшим это в рекордные сроки.
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