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Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Надаль сыграет с Фрицем, Оже-Альяссим встретится с Руудом

Рафаэль Надаль сыграет с Тэйлором Фрицем в первый день итогового турнира ATP. Каспер Рууд поборется с Феликсом Оже-Альяссимом.

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