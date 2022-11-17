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Итоговый турнир ATP. Надаль играет с Руудом, Оже-Альяссим и Фриц поборются за плей-офф, Джокович вышел в полуфинал

Феликс Оже-Альяссим поборется с Тэйлором Фрицем за выход в полуфинал итогового турнира ATP. Рафаэль Надаль играет с Каспером Руудом.

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