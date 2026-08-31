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Царьград

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Обсуждать "мирный план" Трампа отправили Силуанова. Зеленский уже на связи с Уиткоффом. Что происходит?

Обсуждать "мирный план" Трампа отправили Силуанова. Зеленский уже на связи с Уиткоффом. Что происходит?

Активность вокруг урегулирования конфликта России и Украины резко увеличилась. Параллельно на разных континентах прошли два разговора о "плане Трампа".

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