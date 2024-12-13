Лантратова предлагает аннулировать кредиты участникам СВО ради финансовой помощи

Яна Лантратова из "Справедливой России - За правду" обратилась к главы Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением аннулировать негативные кредитные истории участников Специальной военной операции на Украине при заключении контракта с ВС РФ.
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