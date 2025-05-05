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Можем не удержать позиции: Путин назвал важнейшую проблему современной России

Можем не удержать позиции: Путин назвал важнейшую проблему современной России

Улучшение демографической ситуации является принципиальным для России вопросом, учитывая размер территории страны и имеющихся у неё «хороших, здоровых амбиций».

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Комментарии
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SK
Sergey Korotun
Заселение России полудиким племенами - не выход из положения. Так вообще страны лишимся.
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16 час.
Модест
При данном олигархическом строе не удержим. В отношении народосбережения мало что изменилось со времён Гайдара. Сразиаты только усугубят положение.
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16 час.
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