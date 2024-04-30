Астрономы обнаружили редкий случай приливного шторма в системе из трех экзопланет, где влияние двух внешних планет и близость к звезде приводят к сильному разогреву поверхности кандидата в экзопланету земного типа.
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