Чем отличается бушкрафт от похода?

﻿﻿Существует два типа бушкрафта. Первый – это принудительный бушкрафт. Когда я пошел за грибами в лес за дачей под Санкт-Петербургом и очнулся на перевале Дятлова, с собой у меня был только нож, да и тот нож был модифицирован из ножа.