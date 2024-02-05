Чем отличается бушкрафт от похода?

Существует два типа бушкрафта. Первый – это принудительный бушкрафт. Когда я пошел за грибами в лес за дачей под Санкт-Петербургом и очнулся на перевале Дятлова, с собой у меня был только нож, да и тот нож был модифицирован из ножа.
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