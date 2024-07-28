Глава МИД Израиля Кац сравнил Тайипа Эрдогана с Саддамом Хусейном

Глава МИД Израиля Исраэль Кац прокомментировал заявление лидера Турецкой Республики Тайипа Эрдогана о готовности «войти» в еврейское государство в случае надобности, сравнив его с иракским лидером Саддамом Хусейном, которого казнили в 2006 году.