К производителям продуктов для «Светофора» придут с проверкой

Вслед за проверками магазинов торговой сети «Светофор», в рамках которых Роспотребнадзор в январе нашел множество нарушений, провести внеплановые проверки поставщиков и производителей продукции для этого ретейлера готовится Россельхознадзор, занимающийся сырьем.
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