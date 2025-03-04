К производителям продуктов для «Светофора» придут с проверкой

Вслед за проверками магазинов торговой сети «Светофор», в рамках которых Роспотребнадзор в январе нашел множество нарушений, провести внеплановые проверки поставщиков и производителей продукции для этого ретейлера готовится Россельхознадзор, занимающийся сырьем.