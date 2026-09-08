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Царьград

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Мария Захарова: Киев экспортирует терроризм под маской обороны

Мария Захарова: Киев экспортирует терроризм под маской обороны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина выбрала модель «экспорта терроризма», предлагая её под видом оборонительных проектов на зарубежных выставках вооружений.

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