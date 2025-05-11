Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 529 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    Так я  и взял в кавычки " боевой конь ", а ты просто невнимательный долбо@б.Ле Пен сделала пу...
  • ШКИПЕР
    Дурак думкой богатеет.Украина тайно вел...
  • Badi
    Да какой он боевой конь?....обыкновенный осел..... ( извени меня животное, что я сравнил тебя с ним..)Ле Пен сделала пу...

Ле Пен сделала пугающее заявление о начале войны

Ле Пен сделала пугающее заявление о начале войны

Поведение президента Франции Эммануэля Макрона похоже на подготовку к войне, заявила лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен, ее слова передает телеканал LCI.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
Гомик - лягушатник хочет , чтобы его имя запомнилось в истории , а как это, неважно. Миротворец или &quot;боевой &quot; конь - ему всё равно.
Ответить
9 час.
B
Badi
Да какой он боевой конь?....обыкновенный осел..... ( извени меня животное, что я сравнил тебя с ним..)
Ответить
4 час.
ШКИПЕР
Так я  и взял в кавычки &quot; боевой конь &quot;, а ты просто невнимательный долбо@б.
Ответить
1 час.
наверх