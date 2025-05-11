Ле Пен сделала пугающее заявление о начале войны

ШКИПЕР Гомик - лягушатник хочет , чтобы его имя запомнилось в истории , а как это, неважно. Миротворец или "боевой " конь - ему всё равно.

B Badi Да какой он боевой конь?....обыкновенный осел..... ( извени меня животное, что я сравнил тебя с ним..)