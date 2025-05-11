Поведение президента Франции Эммануэля Макрона похоже на подготовку к войне, заявила лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен, ее слова передает телеканал LCI.
Ле Пен сделала пугающее заявление о начале войны
Комментарии
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ШКИПЕР
Гомик - лягушатник хочет , чтобы его имя запомнилось в истории , а как это, неважно. Миротворец или "боевой " конь - ему всё равно.
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9 час.
B
Badi
Да какой он боевой конь?....обыкновенный осел..... ( извени меня животное, что я сравнил тебя с ним..)
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4 час.
ШКИПЕР
Так я и взял в кавычки " боевой конь ", а ты просто невнимательный долбо@б.
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1 час.
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