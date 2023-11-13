Россиянам посоветовали не закупаться рецептурными препаратами впрок

Многие боятся дефицита лекарств и закупают их впрок. Однако такой подход не всегда имеет смысл, заявил в беседе с «ФедералПресс» Станислав Смирнов, руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии