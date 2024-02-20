Депутаты ЗСК оценили работу ветслужбы края

Открывая совещание, председатель краевого парламента подчеркнул, что для Краснодарского края — одного из регионов-лидеров в сфере АПК ветеринарно-санитарная безопасность имеет стратегическое значение, и это накладывает на краевую ветслужбу особую ответственность.