Депутаты ЗСК оценили работу ветслужбы края

Открывая совещание, председатель краевого парламента подчеркнул, что для Краснодарского края — одного из регионов-лидеров в сфере АПК ветеринарно-санитарная безопасность имеет стратегическое значение, и это накладывает на краевую ветслужбу особую ответственность.
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