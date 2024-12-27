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Какие изменения для автомобилистов принес 2024 год

Уходящий 2024-й оказался богат на важные события в автомобильной жизни России. Появились краткосрочные полисы ОСАГО, изменились правила сдачи экзаменов в Госавтоинспекции, дорожным камерам определили строго отведенные места, а в Подмосковье появились платные парковки.

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