Какой церковный праздник отмечают 24 февраля 2024 года: День памяти Дмитрия Прилуцкого, Власия Севастийского и князя Всеволода Ирина ЛысенкоПравославные Российской Федерации отмечают особый религиозный праздник в субботу, 24 февраля 2024 года, который указан в церковном календаре.