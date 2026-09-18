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Культуромания

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20 сентября пройдет забег по Музейному комплексу в Верхней Пышме

20 сентября пройдет забег по Музейному комплексу в Верхней Пышме

20 сентября в Музейном комплексе в Верхней Пышме пройдет забег, трассу которого проложат среди автомобилей, самолетов, паровозов и легендарного космического корабля «Буран».

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