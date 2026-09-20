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Мировое обозрение

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Собянин снискал похвалу за «правильный доклад» по атаке дронов

Собянин снискал похвалу за «правильный доклад» по атаке дронов

Массированный налет украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, ставший самой крупной атакой за все время конфликта, обнажил неожиданную проблему — не столько военную, сколько коммуникационную.

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