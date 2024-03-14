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  • Элеонора Коган
    Вообще люблю салатики.Салат "Мимоза"
  • Элеонора Коган
    А что, отличный салатик, сама делала, может быть не так то точно, как Зиночка, но что-то похожее.Салат "Мимоза"
  • Игорь
    Со "страданиями" ...

А вы даете имена предметам?

А вы даете имена предметам?

О том, что мой супруг болен на всю голову, свидетельствует уже тот факт, что он женат на мне. У него какое-то невероятное количество бзиков, которые со временем начинают распространяться воздушно-капельным путём на родных, друзей и знакомых.

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