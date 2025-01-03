Жителей Ростовской области успокоили после слухов о заморозке вкладов

В сети разоблачили фейк о заморозке депозитных счётов жителей региона.В начале года в известных донских сообществах стали появляться сообщения о том, что правительство планирует заблокировать депозитные счета граждан России.
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