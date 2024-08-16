В Каменском районе отремонтируют 14 км дороги за 570,7 млн руб.

Крупный заказ на ремонт дороги в Свердловской области опубликован на сайте госзакупок. Отрезок от города Каменск-Уральский через село Барабановское до поселка Усть-Багаряк планируется привести в порядок за 570,7 млн руб.
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