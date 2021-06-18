Гинцбург рассказал, как адаптировать «Спутник V» для борьбы с индийским штаммом

Состав российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за индийского штамма менять не будут. Это нецелесообразно, нужно держать высокие титры антител, а при их снижении — ревакцинироваться, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Состав российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за индийского штамма менять не будут. Это нецелесообразно, нужно держать высокие титры антител, а при их снижении — ревакцинироваться, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
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