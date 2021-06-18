ГлагоL

20 646 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Карапчуков
    а у нас медицина что платнаяНазвана стоимость...
  • Ромка
    Пусть Земля будет пухом, родным и близким соболезнования... Вечная память.... Таких сейчас нет... Титан из СССР...Владимир Меньшов ...
  • Владимир Вечтомов
    Опять от короны... Сейчас люди от старости не помирают,только от коронавируса... Лжецы!Владимир Меньшов ...

Гинцбург рассказал, как адаптировать «Спутник V» для борьбы с индийским штаммом

Гинцбург рассказал, как адаптировать «Спутник V» для борьбы с индийским штаммом

Состав российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за индийского штамма менять не будут. Это нецелесообразно, нужно держать высокие титры антител, а при их снижении — ревакцинироваться, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Елена Мамонова
Ревакцинация предусмотрена во многих прививках

Картина дня

наверх