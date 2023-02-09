"Теперь и пробок не будет?": в центре Владивостока нежданный "сюрприз" для водителей

"Сюрприз" на центральной дороге Владивостока ожидает водителей. Как рассказали специалисты в telegram — канале codd_vl (18+), на Светланской от островка безопасности до поворота к магазину Бубль Гум будут установлены делиниаторы.
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