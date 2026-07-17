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Москвичей предупредили о погоде «как в пустыне»

Москвичей предупредили о погоде «как в пустыне»

В предстоящие выходные, 17 и 18 июля, в Москву придет 30-градусная жара. Погода будет похожей на условия в пустыне, предупредила жителей столицы ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, ее слова передает «Интерфакс».

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