Москвичей предупредили о погоде «как в пустыне»

В предстоящие выходные, 17 и 18 июля, в Москву придет 30-градусная жара. Погода будет похожей на условия в пустыне, предупредила жителей столицы ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, ее слова передает «Интерфакс».