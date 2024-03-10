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Саперы нашли одну гранату и восемь сигнальных патронов в квартире в Москве

Саперы нашли одну гранату и восемь сигнальных патронов в квартире в Москве

В деле об обнаружении боеприпасов в столичной квартире появились новые данные. Как сообщил источник «360», инженерно-саперная группа нашла в ящике восемь сигнальных патронов, одну боевую гранату, один ВОГ и патроны разных калибров.

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