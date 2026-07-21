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ФАС вынесла 38 предупреждений нефтяным компаниям и продавцам топлива

ФАС вынесла 38 предупреждений нефтяным компаниям и продавцам топлива

Предупреждания вынесла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с представительствами в регионах ряду нефтяных компаний и независимым участникам рынка нефтепродуктов в связи с ценообразованием, 21 июля сообщает пресс-служба ведомства.

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