Мы часто обсуждаем с товарищами, как будет выглядеть наша Победа. И знаете ли у нас всегда в этом обсуждении есть опасение, что нас уговорят на очередной Минск-3, который никто не будет выполнять, а используют это время для вооружения Украины.
Путин:не хочется этого говорить, но я никому не верю
Комментарии
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Лариса Фомичева
А и в самом деле-Западу насрать на все договорённости,даже и подписанные.Что им за это будет-за нарушение? В угол поставят?Не,вы как хотите,а ядерный арсенал лучше любых договорённостей.Ибо-эффективнее.Что такое бумага? Ну,помял и жопу вытер,и не более того.
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5 час.
Виктор Рыбаков
Верьте мне,люди....
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4 час.
Бендер Задунайский
Мюллер : Штирлиц , верить нельзя никому ... Мне можно !
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3 час.
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