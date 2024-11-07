Ликсутов: промышленные предприятия Москвы дадут работу еще 100 тысячам человек

Индустриальный сектор Москвы развивается ударными темпами. К 2030 году количество задействованных в столичной промышленности работников увеличится до 850 тысяч человек, сообщил в интервью Москва 24 заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.