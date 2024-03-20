Князь Цицианов генерал-лейтенанту Глазенапу 2 апреля № 785 гор. Георгиевен

«Его императорского величества всемилостивейшего государя моего генерал от инфантерии Кавказской инс-пекции по инфантерии инспектор, главноуправляющщ Грузиею, Астраханский и Кавказский военный губерна тор, управляющий Каспийскою флотилией), управляющий пограничными делами и орденов св.
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