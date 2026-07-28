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Макдэвид о вылете «Эдмонтона» в 1-м раунде плей-офф: «Это шанс потренироваться и поработать над собой. Последние пару лет мы просто поддерживали форму»

Капитан « Эдмонтона » Коннор Макдэвид высказался о вылете команды в первом раунде Кубка Стэнли от «Анахайма» (2-4 в серии).

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